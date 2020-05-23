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Семьи с детьми в РФ получат выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей

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Семьи с детьми в РФ получат выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей

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13:23   23 Мая 2020
Общество

Семьи с детьми в РФ получат выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей

Семьи с детьми в РФ получат выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей

Кабинет министров Российской Федерации подписал распоряжение о выделении денежных средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тысяч рублей. Соответствующая информация предоставлена на интернет-ресурсе Кабмина РФ.

Некоторое время назад российское правительство одобрило выделение финансов для выплат пособий гражданам страны на детей. Государственные выплаты полагаются россиянам, у которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Также пособия предназначены на каждого ребенка, возраст которого составляет от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Юлия Яковлева
#общество #выплаты #кабмин рф

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