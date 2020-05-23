Политолог Ищенко спрогнозировал досрочные выборы в Раду и судьбу Зеленского

«Оппонирующие шайки» хотят выгнать «шайку» президента Украины Владимира Зеленского уже к осени. Об этом заявил украинский политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Правда.ру».

«По крайней мере таков их официальный "дедлайн": осенью должны пройти, по их словам, не только выборы регионов, но и досрочные парламентские», — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что явная президентская кампания пока не идет, поэтому самого Зеленского, возможно, хотят оставить, лишь поменяв его окружение. Партийная компания уже началась: активизировались все системные партии и партии-однодневки. Это говорит том, что в них вливают деньги, что обычно происходит перед выборами, объяснил политолог.

По словам Ищенко, «Слуги» Зеленского активно противостоят досрочным парламентским выборам, потому что понимают, что окажутся на свалке политики.

«Зеленскому и стоящим за его спиной, включая Ахметова и частично Пинчука, досрочные выборы в парламент не нужны. У них условное большинство в Раде, и когда надо, они свои решения через парламент протащат. Правительство "свое", на кабмин должен перед обновленной Радой будет полномочия сложить. по большому счету, именно этот президент никому не мешает. Соответственно, перевыборы не слишком нужны. Зеленскому перевыборы тоже не нужны, потому что тогда он потеряет даже условное большинство в Раде», —рассказал политолог.

После новых выборов будет видно, насколько рухнул рейтинг президента Украины, отметил Ищенко. Финальное решение сильно зависит от нынешнего главы МВД Арсена Авакова, который сейчас занимает сильные позиции.