Плановый прием пациентов в период пандемии коронавируса постепенно восстановят в Москве

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Москве в настоящий момент позволяет постепенно наращивать объемы плановой медпомощи в столице, заявил московский мэр Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса дала большую нагрузку на систему здравоохранения в Москве, из-за чего многие медучреждения города временно перепрофилировались в госпитали для лечения пациентов с COVID-19. Однако теперь прирост новых случаев коронавируса постепенно снижается, что позволит московским больницам вернуться в привычный ритм работы, пояснил Собянин. Мэр подчеркнул, что всех пациентов в больницах с любыми заболеваниями будут тестировать на COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус в Москве получили 161,3 тыс. человек. Столичные врачи вылечили от нового типа пневмонии 47 тыс. человек. Следить за течением коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.