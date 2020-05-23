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13:11   23 Мая 2020
Армия

Российские военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Российские военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии в Сирии зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня за последние сутки. Турецкая часть комиссии обстрелов не зафиксировала.

Четыре факта открытия огня зафиксировано за последние сутки в сирийской провинции Идлиб, еще один факт нарушения режима прекращения огня отмечен в провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации. 

Меморандум о создании зон деэскалации был подписал Россией, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года. Также российская и турецкая сторона договорились о режиме прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #идлиб #турция

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