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12:59   23 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ сделал предположение о силе второй волны коронавируса

Минздрав РФ сделал предположение о силе второй волны коронавируса

Эпидемиологические подъемы коронавируса во второй раз будут слабее, чем в первый, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

Вторые волны различных инфекций всегда оказываются менее значимыми. Вирус начинает постепенно ослабевать, а у большинства людей просто вырабатывается к нему иммунитет.

"Будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет", — заявила специалист в интервью "Парламентской газете".

Пандемия коронавируса показала, насколько мировое здравоохранение оказалось готово к быстрому реагированию на ситуацию. В настоящее время человечество должно накапливать данные по этой теме, чтобы не допустить повторения. Малинникова считает, что сейчас необходимо выяснить, сколько человек приобретет иммунитет и защитные антитела, так как все будет зависеть от дальнейшей восприимчивости населения к коронавирусу.

Люди уже сталкивались с такими вирусами, как MERS и SARS. Последний уже практически исчез, он больше не встречается в историях болезней. К тому же, он не вызывает серьезных заболеваний, но раньше мог привести к тяжелой атипичной пневмонии.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав #иммунитет #коронавирус

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