Немецкий политик предложил Германии лечить россиян с COVID-19

Немецкие больницы должны начать принимать россиян с коронавирусной инфекцией, считает премьер-министр Саксонии, Михаэль Кречмер.

По его словам, Германия может подать хороший пример Европейскому союзу, если проявит солидарность в отношении России в борьбе с COVID-19, пишет Федеральное агентство новостей.

Германия начала принимать пациентов с коронавирусом из других европейских стран в рамках международной борьбы с инфекцией.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер ранее заявил, что Россия хочет сотрудничать с Германией в период пандемии COVID-19, несмотря на ужасные исторические события.

На территории России за последние сутки было подтверждено 9434 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах.