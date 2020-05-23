Московские соцработники получат дополнительные выплаты в условиях пандемии

Власти Москвы установят дополнительные выплаты для работников социальной сферы в размере от 20 до 25 тысяч рублей, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Вспышка коронавируса нанесла огромный урон экономической отрасли России. Приостановка работы предприятий и введение режима самоизоляции во многих регионах РФ стали причиной возникновения материальных трудностей у населения страны.

Государство принимает меры по поддержке пострадавших от коронавирусной инфекции граждан РФ. Помощь получают семьи с детьми и прочие категории нуждающихся россиян. Поддержка также оказывается медикам и соцработникам, которые трудятся в тяжелых условиях на фоне ситуации с коронавирусом.

Работники социальных служб, оказывающие помощь на дому, смогут рассчитывать на 25 тысяч рублей. Те, кто находятся в переведенных на непрерывный режим функционирования учреждениях, получат по 20 тысяч рублей. При выявлении случаев коронавируса в данных стационарах сотрудникам будет полагаться выплата в 25 тысяч рублей.