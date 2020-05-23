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12:33   23 Мая 2020
Экономика

Судебным приставам предлагают запретить отбирать у граждан мебель и животных

Судебным приставам предлагают запретить отбирать у граждан мебель и животных

Законопроект, запрещающий забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество, внесет в Госдуму партией "Единая Россия". Для ряда предпринимателей и пенсионеров предложено ввести рассрочку по уплате ранее накопленного долга.

Закон введет мораторий на некоторые действия судебных приставов во время периода пандемии коронавируса. Первичный срок окончания моратория предлагается 1 октября, но правительство сможет его изменить. Авторами законопроекта являются зампред Совета Федерации Андрей Турчак, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и депутат Александр Хинштейн.

Запрет на изъятие движимого имущества не будет распространятся на транспортные средства. Однако приставы не смогут изъять мебель, компьютерную технику и животных у должников.

Касательно долгов малого, среднего бизнеса и ИП, в законопроекте предложено предоставлять отсрочку по заявлению должника.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #приставы #долг #отсрочка

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