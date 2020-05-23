Экс-глава «Совхоза им. Ленина» Грудинин потерял контроль над бюджетом поселения

Многолетний руководитель администрации сельского поселения «Совхоз имени Ленина» покинул пост. На должность начальника территориального отдела, который будет заниматься развитием территорий поселка «Совхоза им. Ленина» и соседней Развилки назначен Андрей Извеков — выходец из управы московского района Солнцево. Кадровые перемены призваны повысить уровень жизни людей и оптимизировать работу административного ресурса. Но есть и проигравшая сторона — многолетний директор совхоза Павел Грудинин, который привык считать поселок «собственностью».

Эксперты уверены: со сменой местной власти коммерсант теряет беспрепятственный доступ к бюджету поселения.

Грудинин действовал при попустительстве местной власти

О том, что у Павла Грудинина был прямой доступ к поселковому бюджету, говорят его личные взаимоотношения с экс-главой. Они поддерживали друг друга в СМИ, и не только.

«Я знаю, что Грудинин, пользуясь административным ресурсом, устраивал всевозможные бесчинства. В частности, когда он принуждал людей продавать свои паи ему (Грудинину) в ЗАО за копейки. Он спекулировал тем, что будет отключать свет, будет отключать воду, он не разрешал людей хоронить на местном кладбище и т.д. Естественно, что все это делалось при попустительстве и прямом содействии местной власти, потому что такое он (Грудинин) обещать никому не мог, если бы у них не было дружеских отношений с местными административными органами.», — рассказал «Политике Сегодня» профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

КПРФ утратит свое влияние на жителей поселка

Влияние на менеджмент администрации со стороны Грудинина незаконно, но чрезвычайно для него выгодно, указывают эксперты.

«У него есть множество нарушений, которые ему не выписывали. У него некоторые строения и объекты на территории вообще не кадастрированы, не внесены в соответствующие государственные реестры собственности. Таких объектов было довольно много, и это довольно редкий случай для Московской области и для России: непонятно, где числятся какие-то строения и непонятно на ком. Тоже это было попустительством властей, что никто в это все не влезал, не смотрел. Поэтому, конечно, сейчас будет порядок наводиться», — отмечает Матвейчев.

По его словам, приход нового руководителя позволит изменить ранее укоренившуюся практику.

«Что касается нового главы, это человек государственный. Его бэкграунд работает на его личный имидж. Если человек служил в госорганах, это просто говорит о том, что это человек государственный, который не бабки как Грудинин считает, главным в жизни, а службу государству и службу людям», — уверен профессор ВШЭ.

«Ключи от поселка»

Очевидно, что ни Грудинин, ни экс-глава администрации, ни пиарщики КПРФ не заинтересованы в том, чтобы недовольство жителей выражалось публично. В колхозе пытались создать образ социалистического рая. Но, как уже много раз писали СМИ, состояние поселка далеко от идеального. На это указал «Политике Сегодня» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Надо понимать, что глава муниципалитета занимается распределением бюджетных ресурсов. Во-вторых, глава муниципалитета занимается распределением льгот, площадей и недвижимости, а также земли, если она есть в распоряжении муниципалитета. Поэтому Грудинину иметь «своего главу» было очень важно, ему это облегчало работу как главы ЗАО («Совхоз им. Ленина» - Прим. Ред.). ЗАО – это градообразующее предприятие; происходила спайка властей и бизнеса. Чаще всего это ни к чему хорошему не приводит. В случае с Грудининым у нас есть серьезные вопросы к его добросовестности, учитывая то, что его жена рассказывает, учитывая судебные процессы, которые сейчас идут, по поводу земли и обогащения акционеров и прочего и прочего», – отмечает эксперт.

Как следует из публикаций СМИ, ранее в кармане Павла Грудинина лежали ключи от поселка, причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле.

«Грудинин единственный в поселке, у кого есть магнитный ключ от всех дворов. Человек проходит как хозяин», — пишет в своем материале питерская «Фонтанка».

Очевидно, что после объединения территорий и появления нового руководителя Грудинин утратит права полноправного хозяина поселка. А значит, считают эксперты, коммерсант будет до последнего бороться, используя все возможные методы.