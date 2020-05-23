Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совет Федерации намерен предложить внести дополнительные пункты в Жилищный кодекс РФ, направленные на функционирование экономики в условиях различных эпидемиологических ситуаций, сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

Клишас объяснил, что основной мыслью законопроекта является предоставление жилья россиянам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, с целью их самоизоляции. Для этого планируется задействовать маневренный фонд, пишет ТАСС.

По его словам, пандемия COVID-19 в России показала, что заболевшие россияне могут находиться в одном помещении со своими родственниками и тем самым передать им инфекцию.

Таким образом, российское законодательства может предоставить возможность людям с различными заболеваниями, если те находятся на домашнем лечении или не могут соблюдать самоизоляцию в другом месте, не ставить под угрозу здоровье своих близких.