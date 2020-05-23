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Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

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12:01   23 Мая 2020
Общество

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Правительство Москвы поручило проверить на наличие антител к коронавирусной инфекции жителей российской столицы.

Исследование будет достигать больших масштабов. В планах провести анализ от 3 до 6 млн граждан, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, уже более 50 тыс. человек прошли обследование. Процедура началась 15 мая, после чего горожан пригласили пройти тест на формирование иммунитета к коронавирусу.

По последним данным, около 13% прошедших обследование москвичей имеют необходимые антитела. Они могут вырабатываться у тех, кто уже перенес коронавирус.

Актуальные данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Информация обновляется ежедневно. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #коронавирус

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