Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Правительство Москвы поручило проверить на наличие антител к коронавирусной инфекции жителей российской столицы.

Исследование будет достигать больших масштабов. В планах провести анализ от 3 до 6 млн граждан, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, уже более 50 тыс. человек прошли обследование. Процедура началась 15 мая, после чего горожан пригласили пройти тест на формирование иммунитета к коронавирусу.

По последним данным, около 13% прошедших обследование москвичей имеют необходимые антитела. Они могут вырабатываться у тех, кто уже перенес коронавирус.

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