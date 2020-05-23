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 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
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11:48   23 Мая 2020
Общество

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Правительству РФ дано поручение актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на 2021 год с учетом расходов по причине распространения COVID-19. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Также он поручил усилить контроль за деятельностью по снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией работающих в топливно-энергетических комплексах вахтовиков.

На сегодняшний день в Российской Федерации выявлено более 336 тысяч случаев COVID-19. Более 108 тысяч пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #электроэнергия #коронавирус #COVID-19

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