Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Правительству РФ дано поручение актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на 2021 год с учетом расходов по причине распространения COVID-19. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Также он поручил усилить контроль за деятельностью по снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией работающих в топливно-энергетических комплексах вахтовиков.

На сегодняшний день в Российской Федерации выявлено более 336 тысяч случаев COVID-19. Более 108 тысяч пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.