Эпидемиологи прогнозируют начало производства вакцины от коронавируса на конец лета

Начать производство вакцины против коронавируса могут уже в конце этого лета, заявил глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Подобные сроки обусловлены тем, что специалистам приходится работать в условиях пандемии. Необходимо, чтобы к концу лета вакцина вышла на широкое производство, заявил эпидемиолог. Однако сразу достичь большого охвата иммунизации населения от COVID-19 будет практически невозможно. Представители здравоохранения предпринимают все возможные усилия, чтобы скорее зарегистрировать эффективную вакцину. Тогда можно будет перейти к ее масштабированию, отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Доклинические исследования уже подходят к концу. Были проведены испытания на животных, изучены все виды токсикологии. Также заканчиваются эксперименты на низших приматах, которые показывают отличные результаты по иммуногенности и безопасности. По завершении всех этих процедур ученые подадут документы в Минздрав для получения разрешения проводить тесты на людях.

Специалисты НИИ надеются получить разрешение к 15 июня. В настоящее время отбирают добровольцев для прохождения испытаний. Создатели вакцины уже вкололи ее себе в целях самозащиты.