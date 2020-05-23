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11:39   23 Мая 2020
Общество

Эпидемиологи прогнозируют начало производства вакцины от коронавируса на конец лета

Эпидемиологи прогнозируют начало производства вакцины от коронавируса на конец лета

Начать производство вакцины против коронавируса могут уже в конце этого лета, заявил глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Подобные сроки обусловлены тем, что специалистам приходится работать в условиях пандемии. Необходимо, чтобы к концу лета вакцина вышла на широкое производство, заявил эпидемиолог. Однако сразу достичь большого охвата иммунизации населения от COVID-19 будет практически невозможно. Представители здравоохранения предпринимают все возможные усилия, чтобы скорее зарегистрировать эффективную вакцину. Тогда можно будет перейти к ее масштабированию, отметил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Доклинические исследования уже подходят к концу. Были проведены испытания на животных, изучены все виды токсикологии. Также заканчиваются эксперименты на низших приматах, которые показывают отличные результаты по иммуногенности и безопасности. По завершении всех этих процедур ученые подадут документы в Минздрав для получения разрешения проводить тесты на людях.

Специалисты НИИ надеются получить разрешение к 15 июня. В настоящее время отбирают добровольцев для прохождения испытаний. Создатели вакцины уже вкололи ее себе в целях самозащиты.

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Автор: Василий Пименов
#испытания #вакцина #коронавирус

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