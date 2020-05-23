Строительство трассы Москва — Казань может быть завершено на четыре года раньше срока

Строительство платной трассы Москва — Казань может быть завершено на четыре года раньше объявленного ранее срока, то есть уже в 2024 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проект, у которого изначально срок реализации был установлен на восемь лет, может быть построен в два раза быстрее, подчеркнул член кабмина во время эфира в своем официальном Instagram-аккаунте. По словам Хуснуллина, проект является частью национального проекта, и за его выполнение он взялся лично.

"Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, чтобы построить дорогу за четыре года", — заявил министр.

Он также подчеркнул, что намерен ежедневно проводить заседания штаба. Это, по мнению Хуснуллина, позволит быстрее "раскачать стройку".