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11:38   23 Мая 2020
Общество

Строительство трассы Москва — Казань может быть завершено на четыре года раньше срока

Строительство трассы Москва — Казань может быть завершено на четыре года раньше срока

Строительство платной трассы Москва — Казань может быть завершено на четыре года раньше объявленного ранее срока, то есть уже в 2024 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Проект, у которого изначально срок реализации был установлен на восемь лет, может быть построен в два раза быстрее, подчеркнул член кабмина во время эфира в своем официальном Instagram-аккаунте. По словам Хуснуллина, проект является частью национального проекта, и за его выполнение он взялся лично.

"Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, чтобы построить дорогу за четыре года", — заявил министр.

Он также подчеркнул, что намерен ежедневно проводить заседания штаба. Это, по мнению Хуснуллина, позволит быстрее "раскачать стройку".

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Автор: Руслан Неглинный
#хуснуллин #трасса #москва-казань

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