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Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

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11:32   23 Мая 2020
Политика

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук на странице в Facebook.

По словам Кравчук, болезнь у ее коллеги протекает в легкой форме и почти не имеет клинических симптомов, пишет РИА Новости.

Верховная рада 18 мая возобновила работу в штатном режиме после смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Это уже не первый случай заболевания инфекцией в Раде после ослабления карантина.

На территории Украины всего зафиксировано более 20 тысяч случаев пациентов с коронавирусом, из которых 6585 выздоровели, а 588 человек скончались.

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко ранее раскритиковал систему здравоохранения на Украине. По его словам, в страну следует вернуть советскую медицину, так как она способна преодолеть и более опасные пандемии.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #слуга народа #COVID-19

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