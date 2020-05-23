Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук на странице в Facebook.

По словам Кравчук, болезнь у ее коллеги протекает в легкой форме и почти не имеет клинических симптомов, пишет РИА Новости.

Верховная рада 18 мая возобновила работу в штатном режиме после смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Это уже не первый случай заболевания инфекцией в Раде после ослабления карантина.

На территории Украины всего зафиксировано более 20 тысяч случаев пациентов с коронавирусом, из которых 6585 выздоровели, а 588 человек скончались.

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко ранее раскритиковал систему здравоохранения на Украине. По его словам, в страну следует вернуть советскую медицину, так как она способна преодолеть и более опасные пандемии.