Путин призвал российские компании не равняться на показатели нефтедобычи ОПЕК

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству не применять санкции к российским компаниям за несоблюдение уровня нефтедобычи, прописанного в схемах разработки месторождений, на время действия сделки ОПЕК.

Путин также поручил кабмину усилить контроль за соблюдением мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, работающих вахтовым методом на топливно-энергетических предприятиях. Ответственным за исполнение указа назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На территории России за минувшие сутки зарегистрировано 9434 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Накануне было выявлено 8894. Всего в стране зафиксировано 335 882 пациента с COVID-19 в 85 регионах, 107 936 из которых выздоровели.