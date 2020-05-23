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Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

 Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза

Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза
11:32   23 Мая 2020
Политика

Путин призвал российские компании не равняться на показатели нефтедобычи ОПЕК

Путин призвал российские компании не равняться на показатели нефтедобычи ОПЕК

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству не применять санкции к российским компаниям за несоблюдение уровня нефтедобычи, прописанного в схемах разработки месторождений, на время действия сделки ОПЕК.

Путин также поручил кабмину усилить контроль за соблюдением мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, работающих вахтовым методом на топливно-энергетических предприятиях. Ответственным за исполнение указа назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На территории России за минувшие сутки зарегистрировано 9434 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Накануне было выявлено 8894. Всего в стране зафиксировано 335 882 пациента с COVID-19 в 85 регионах, 107 936 из которых выздоровели.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #нефть #опек

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