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 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
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11:23   23 Мая 2020
Общество

Путин поручил усилить контроль над риском подхватить COVID-19 среди вахтовиков

Путин поручил усилить контроль над риском подхватить COVID-19 среди вахтовиков

Необходимость усилить контроль за деятельностью, нацеленной на снижение риска заболевания коронавирусом среди работающих в сфере ТЭК вахтовиков, обозначил президент России Владимир Путин.

Поручение должно быть исполнено до 15 июня. Ответственным за его исполнение стал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 336 тысяч случаев заболевания COVID-19. 108 097 пациентов полностью выздоровели и были выписаны.

За последние сутки в стране проведено 276 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус #COVID-19

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