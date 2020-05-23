Путин поручил усилить контроль над риском подхватить COVID-19 среди вахтовиков

Необходимость усилить контроль за деятельностью, нацеленной на снижение риска заболевания коронавирусом среди работающих в сфере ТЭК вахтовиков, обозначил президент России Владимир Путин.

Поручение должно быть исполнено до 15 июня. Ответственным за его исполнение стал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 336 тысяч случаев заболевания COVID-19. 108 097 пациентов полностью выздоровели и были выписаны.

За последние сутки в стране проведено 276 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.