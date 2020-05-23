Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

 Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза

Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза
Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

Московские врачи планируют увеличить объемы тестов на антитела к коронавирусу до 6 млн

 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

 Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза

Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза
11:15   23 Мая 2020
Политика

США провоцирует РФ на ответные действия, отказываясь от ДОН

США провоцирует РФ на ответные действия, отказываясь от ДОН

Французское издание Atlantico опубликовало материал, в котором говорится об агрессивной политике Соединенных Штатов в адрес России в условиях пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Причиной этого решения он назвал якобы "несоблюдение" российской стороной условий документа, пишет Atlantico.

Россия не спешит совершать ответные действия, а хочет сначала разобраться в обоснованности решения американцев. Однако, Москва планирует продолжить придерживаться договора.

Военно-политический блок НАТО ранее поддержал позицию США по ДОН и выдвинул свои условия для возвращения к выполнению документа американской стороной. Альянс хочет, чтобы Россия сняла ограничения на полеты в воздушном пространстве Калининграда и у границ Грузии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #нато #рф #дон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...