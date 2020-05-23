США провоцирует РФ на ответные действия, отказываясь от ДОН

Французское издание Atlantico опубликовало материал, в котором говорится об агрессивной политике Соединенных Штатов в адрес России в условиях пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Причиной этого решения он назвал якобы "несоблюдение" российской стороной условий документа, пишет Atlantico.

Россия не спешит совершать ответные действия, а хочет сначала разобраться в обоснованности решения американцев. Однако, Москва планирует продолжить придерживаться договора.

Военно-политический блок НАТО ранее поддержал позицию США по ДОН и выдвинул свои условия для возвращения к выполнению документа американской стороной. Альянс хочет, чтобы Россия сняла ограничения на полеты в воздушном пространстве Калининграда и у границ Грузии.