Российские аппараты ИВЛ не показали сбоев в работе при испытаниях после пожаров

Российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга не показали сбоев в работе при прохождении испытаний, рассказал источник в медицинских структурах.

Испытания оборудования проводились в рамках мероприятий по установлению причин возникновения пожаров. Изготовленное Уральским приборостроительным заводом оборудование не показало сбоев в работе во время испытаний с максимальной нагрузкой.

Причины внештатной работы аппаратов ИВЛ выясняются. Основной версией возникновения огня остается короткое замыкание, пишет ТАСС. Правоохранительные органы также сообщили, что в рамках расследования проводятся и другие необходимые экспертизы.

Возгорание в московской больнице произошло 9 мая, в результате которого погиб один человек. В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обе больницы работают на прием пациентов с выявленным коронавирусом.