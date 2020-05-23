Резников заявил, что Донбасс следует "демилитаризовать" к августу 2020 года

Донбасс необходимо "демилитаризовать" к августу текущего года, чтобы появилась возможность провести на его территории местные выборы. Соответствующее высказывание сделал киевский представитель в контактной группе Алексей Резников.

Выборы на неподконтрольной Незалежной части Донбасса должны быть проведены в одно время с местными выборами, которые запланированы на 25 октября. Об этом некоторое время назад заявил представитель объединения "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Резникова, обязательным условием для реализации мероприятия является то, что нахождение на этой территории не должно представлять опасности. К августу из Донбасса должны быть выведены все войска и проведены "разоружение и демобилизация", отметил представитель Киева.

В феврале текущего года государственный лидер Владимир Зеленский заявил, что проведение местных выборов на территории государства пройдет 25 октября.