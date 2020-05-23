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Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

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 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

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10:55   23 Мая 2020
Политика

Резников заявил, что Донбасс следует "демилитаризовать" к августу 2020 года

Резников заявил, что Донбасс следует "демилитаризовать" к августу 2020 года

Донбасс необходимо "демилитаризовать" к августу текущего года, чтобы появилась возможность провести на его территории местные выборы. Соответствующее высказывание сделал киевский представитель в контактной группе Алексей Резников.

Выборы на неподконтрольной Незалежной части Донбасса должны быть проведены в одно время с местными выборами, которые запланированы на 25 октября. Об этом некоторое время назад заявил представитель объединения "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Резникова, обязательным условием для реализации мероприятия является то, что нахождение на этой территории не должно представлять опасности. К августу из Донбасса должны быть выведены все войска и проведены "разоружение и демобилизация", отметил представитель Киева.

В феврале текущего года государственный лидер Владимир Зеленский заявил, что проведение местных выборов на территории государства пройдет 25 октября.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #политика

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