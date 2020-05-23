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Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

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10:47   23 Мая 2020
Армия

Американские бомбардировщики отработали ядерный удар по Мурманску

Американские бомбардировщики отработали ядерный удар по Мурманску

Американские бомбардировщики B-1B Lancer отработали ядерный удар по российскому городу Мурманску. Как сообщает командование ВВС США в Европе, эти самолеты впервые пролетели над Швецией, что всего в 250 километрах от РФ.

Американские бомбардировщики B-1B Lancer способны нести на борту большое количество ядерного оружия. Крылатая ракета AGM-158 JASSM-ER может поразить цель на расстоянии в тысячу километров. B-1B Lancer может нести 24 таких ракеты.

Кроме того, самолет вооружен ядерными бомбами В61 и В62.

В полете над Швецией американские бомбардировщики сопровождали F-35 ВВС Норвегии и британские "Тайфуны". Авиация совершила беспосадочный перелет из Южной Дакоты, совершив дозаправку в воздухе, пишет "Вечерний курьер". 

Ранее стало известно о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Как сообщает телеканал "Звезда", внешнеполитическое ведомство Российской Федерации назвало это прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #мурманск

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