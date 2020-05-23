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 Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ

Путин поручил актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в РФ
Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

Совфед предложил обеспечивать жильем россиян с COVID-19 на время пандемии

 Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом

Депутат Рады от партии "Слуга народа" заболел коронавирусом
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10:44   23 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о выявлении 9434 случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 9434 случаев COVID-19 за сутки

Случаи коронавируса зафиксированы за минувшие сутки в 84 регионах России.

Представители оперштаба по COVID-19 в РФ обновили статистику за прошедшие 24 часа. Так, по данным организации, к общему числу пациентов с коронавирусом прибавилось еще 9434 человека. При этом 42% людей переносят инфекцию без клинических осложнений. 

Всего с момента эпидемии коронавируса в РФ выявлено 335 882 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Более подробную информацию о ситуации в стране можно найти на сайте стопкоронавирус.рф, где публикуют последние данные о количестве выявленных случаев за последние сутки.   

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Автор: Яна Либерман
#статистика #коронавирус

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