Оперштаб сообщил о выявлении 9434 случаев COVID-19 за сутки

Случаи коронавируса зафиксированы за минувшие сутки в 84 регионах России.

Представители оперштаба по COVID-19 в РФ обновили статистику за прошедшие 24 часа. Так, по данным организации, к общему числу пациентов с коронавирусом прибавилось еще 9434 человека. При этом 42% людей переносят инфекцию без клинических осложнений.

Всего с момента эпидемии коронавируса в РФ выявлено 335 882 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Более подробную информацию о ситуации в стране можно найти на сайте стопкоронавирус.рф, где публикуют последние данные о количестве выявленных случаев за последние сутки.