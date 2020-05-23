Депутат Нилов усомнился в снижении пенсионного возраста в России

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов усомнился, что в России сократят пенсионный возраст, если безработица вырастет, и свободные вакансии для молодых пропадут. Но предположение эксперта в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поддержал.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью «Прайм» заявила, что предпенсионерам в случае критической ситуации на рынке труда могут предложить уйти: они защищены пособием от государства, в отличие от молодежи.

Сейчас досрочный выход на пенсию возможен, если предпенсионер уволен по сокращению или из-за ликвидации предприятия. При этом страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин, напомнил парламентарий.

Человек должен встать на учет в службу занятости, и только если попытки найти работу не увенчаются успехом, его отправят на досрочную пенсию, отметил Нилов. Но такой возможностью пользовались не часто: интерес к службе занятости был низкий.

«Сейчас он подогрет двумя вещами: пособие в 12 тысяч для тех, кто потерял работу после 1 марта, и возможность зарегистрироваться через интернет. Те, кто ранее не встали на учет, стали это делать», — объяснил собеседник ИА ПС.

Судить о безработице только на основе тех данных, которые предоставляет служба, занятости не совсем корректно, считает депутат. Но безработица в России есть, а ситуация с коронавирусом ее лишь усугубила.

«Я с удовольствием поддержал бы предположение эксперта, но скорее всего, этого не произойдет. Это имиджевый урон для всей федеральной власти. Тем более, что сейчас идет переходный период в пенсионной реформе — возраст повышается постепенно. Полагаю, что если власть и задумается о борьбе с безработицей, то будут выделены средства на создание рабочих мест, стимулирующие меры для работодателей, увеличиться средства на госпрограму "Содействие занятости". Сомневаюсь, что озвученное экспертом предположение будет реализовано», — считает Нилов.

Ранее СМИ писали, что в новом общенациональном плане действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики, в частности, предлагается смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. До конца 2020 года на заслуженный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии остается три года.