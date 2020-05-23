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10:20   23 Мая 2020
Политика

Погребинский заявил, что украинцы поддерживают не сдержавшего обещания Зеленского

Погребинский заявил, что украинцы поддерживают не сдержавшего обещания Зеленского

Украинцы продолжают поддерживать президента страны Владимира Зеленского, не сдержавшего свои обещания, заявил политолог Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, если в стране не произойдет "эпидемический взрыв", то Украина будет медленно двигаться в сторону пропасти. Как сообщил политолог, власти страны проводят мало тестов на COVID-19, поэтому никто не знает, какова реальная эпидситуация на Украине. Погребинский отметил, что пока обстановка стабильная.

"Люди смиряются с тем, что президент не выполняет свои обещания, и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения", — цитирует политолога Украина.ру.

Погребинский отметил, что движение Украины в пропасть будет замедлять поддержка Международного валютного фонда (МВФ) и американских организаций, так как им провал Киева невыгоден.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский

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