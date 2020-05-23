Погребинский заявил, что украинцы поддерживают не сдержавшего обещания Зеленского

Украинцы продолжают поддерживать президента страны Владимира Зеленского, не сдержавшего свои обещания, заявил политолог Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, если в стране не произойдет "эпидемический взрыв", то Украина будет медленно двигаться в сторону пропасти. Как сообщил политолог, власти страны проводят мало тестов на COVID-19, поэтому никто не знает, какова реальная эпидситуация на Украине. Погребинский отметил, что пока обстановка стабильная.

"Люди смиряются с тем, что президент не выполняет свои обещания, и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения", — цитирует политолога Украина.ру.

Погребинский отметил, что движение Украины в пропасть будет замедлять поддержка Международного валютного фонда (МВФ) и американских организаций, так как им провал Киева невыгоден.