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 Российский парламент может запретить аресты за неуплату штрафов в период пандемии

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10:01   23 Мая 2020
Экономика

Российский парламент может запретить аресты за неуплату штрафов в период пандемии

Российский парламент может запретить аресты за неуплату штрафов в период пандемии

Приостановить до конца текущего года применение нормы об административном аресте за неуплату штрафов в срок предлагают члены Совета Федерации.

Глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что готовятся соответствующие поправки в КоАП РФ, в ближайшее время их внесут на рассмотрение парламента. В комментарии ТАСС он отметил, что в условиях режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 не все граждане могут вовремя оплачивать наложенные на них штрафы.

Порядок подачи ходатайств и жалоб в электронном виде сейчас не предусмотрен, то есть вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки не всегда решается вовремя. Соответственно, оговоренное наказание в виде ограничения свободы на срок до 15 суток представляется несоразмерным. К тому же временный запрет на административный арест на фоне распространения нового коронавируса обеспечит защиту здоровья россиян, привлекаемых к ответственности за несвоевременную уплату штрафов, добавил Клишас.

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Автор: Кристина Мокроусова
#законопроект #совет федерации #штрафы #коап #клишас

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