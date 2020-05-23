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9:19   23 Мая 2020
Политика

Украина, Великобритания, США и Эстония на пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина, Великобритания, США и Эстония на пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации по Крыму, не посетили представители Украины, Великобритании, США и Эстонии. Об этом информировала российская сторона.

Жители Крыма приняли участие в видеоконференции ООН 21 мая. Мероприятие явилось продолжением состоявшегося 6 марта заседания, организованного рядом западных стран, отказавшихся предоставить крымчанам слово. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседания по "формуле Арриа" подразумевают определенные консультации, на которые могут приглашать как дипломатов, так и представителей неправительственных организаций. Российское постпредство выразило сожаление тем, что украинские коллеги отказались от участия в мероприятии, хотя на майской конференции присутствовали.

"Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", — обозначили члены российского постоянного представительства.

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Автор: Яна Либерман
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