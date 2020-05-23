Украина, Великобритания, США и Эстония на пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации по Крыму, не посетили представители Украины, Великобритании, США и Эстонии. Об этом информировала российская сторона.

Жители Крыма приняли участие в видеоконференции ООН 21 мая. Мероприятие явилось продолжением состоявшегося 6 марта заседания, организованного рядом западных стран, отказавшихся предоставить крымчанам слово. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседания по "формуле Арриа" подразумевают определенные консультации, на которые могут приглашать как дипломатов, так и представителей неправительственных организаций. Российское постпредство выразило сожаление тем, что украинские коллеги отказались от участия в мероприятии, хотя на майской конференции присутствовали.