Минздрав РФ раньше срока выпустит на рынок препарат от коронавируса

Препарат от коронавируса может быть выпущен на российский рынок раньше установленного срока. Сейчас он проходит клинические испытания. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения РФ.

Препарат еще не прошел процедуру регистрации. Сейчас он доступен лишь для участников клинических испытаний. Предполагается, что исследования будут длиться от полугода до года.

Успешное проведение клинических испытаний позволит запустить процедуру государственной регистрации. Таким образом, срок вывода препарата на рынок может значительно сократиться, уточнили в российском ведомстве.

В настоящее время исследователи проводят клинические испытания препарата. Участниками испытаний станут более 650 россиян с диагностированной коронавирусной инфекцией из 11 регионов страны, передает РИА Новости.