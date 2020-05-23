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8:42   23 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ раньше срока выпустит на рынок препарат от коронавируса

Минздрав РФ раньше срока выпустит на рынок препарат от коронавируса

Препарат от коронавируса может быть выпущен на российский рынок раньше установленного срока. Сейчас он проходит клинические испытания. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения РФ.

Препарат еще не прошел процедуру регистрации. Сейчас он доступен лишь для участников клинических испытаний. Предполагается, что исследования будут длиться от полугода до года. 

Успешное проведение клинических испытаний позволит запустить процедуру государственной регистрации. Таким образом, срок вывода препарата на рынок может значительно сократиться, уточнили в российском ведомстве.

В настоящее время исследователи проводят клинические испытания препарата. Участниками испытаний станут более 650 россиян с диагностированной коронавирусной инфекцией из 11 регионов страны, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#минздрав рф #лекарство #коронавирус

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