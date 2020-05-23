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7:45   23 Мая 2020
Политика

СМИ: США обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний

СМИ: США обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Впервые с 1992 года сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников.

Встреча была проведена 15 мая при участии старших представителей агентств США национальной безопасности, пишет издание. Это совещание последовало вслед обвинениям Госдепартамента в адрес Российской Федерации о проведении ядерных испытаний, передает ТАСС.

В докладе ведомства сообщалось, что Россия якобы проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом, а также обвинения последовали и в адрес Китая, который вопреки договорам якобы испытывает ядерное оружие.

Демонстрация России и Китаю того, что США могут быстро организовать собственные испытания, помогут на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов крупнейших ядерных держав. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в администрации президента.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #китай #ядерные испытания

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