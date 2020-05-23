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6:53   23 Мая 2020
Политика

Грызлов назвал абсолютно бесспорной вину Киева в обстрелах Донбасса

Грызлов назвал абсолютно бесспорной вину Киева в обстрелах Донбасса

Украинские власти устроили гуманитарную катастрофу на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

Киевские обстрелы территорий Донецка и Луганска стали темой внеочередного заседания контактной группы, которое провели в формате видеоконференции. Грызлов сообщил, что внимание было акцентировано на последствиях этих обстрелов со стороны Киева, в частности, были обнародованы факты новых разрушений жилых домов, повреждений объектов инфраструктуры, а также пострадавших среди мирных граждан, передает РИА Новости.

Луганск и Донецк требуют, чтобы виновные в обстрелах украинские силовики понесли наказание, а также принятия дополнительных мер для соблюдения режима прекращения огня, сообщил полномочный представитель РФ.

Россия как гарант процесса урегулирования считает эти требования обоснованными и справедливыми, вина киевской стороны абсолютно бесспорна, заключил Грызлов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #донбасс #украина #киев #обстрелы #грызлов

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