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6:10   23 Мая 2020
Политика

Власти США внесли в санкционный список более 30 компаний из КНР

Власти США внесли в санкционный список более 30 компаний из КНР

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 33 организации из Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минторга США.

Американские власти включили в санкционный лист 24 организации из КНР, которые признаны представляющим угрозу национальной безопасности. Министерство торговли США не указало названий этих организаций, передает "Взгляд.ру".

Девять китайских организаций попали в список за участие в репрессивных кампаниях с нарушениями прав человека и злоупотреблениях при произвольных задержаниях и принудительном привлечении к труду, а также надзоре за малочисленными этническими группами в Синьцзян-Уйгурском АО. Под санкции, в частности, попал Институт судебной экспертизы КНР.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #санкции #китай

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