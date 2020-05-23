Власти США внесли в санкционный список более 30 компаний из КНР

Соединенные Штаты внесли в санкционный список 33 организации из Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минторга США.

Американские власти включили в санкционный лист 24 организации из КНР, которые признаны представляющим угрозу национальной безопасности. Министерство торговли США не указало названий этих организаций, передает "Взгляд.ру".

Девять китайских организаций попали в список за участие в репрессивных кампаниях с нарушениями прав человека и злоупотреблениях при произвольных задержаниях и принудительном привлечении к труду, а также надзоре за малочисленными этническими группами в Синьцзян-Уйгурском АО. Под санкции, в частности, попал Институт судебной экспертизы КНР.