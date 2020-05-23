Евросоюз призвал США пересмотреть решение по выходу из ДОН

Европейский союз не считает решение США о выходе из Договора по открытому небу способом для преодоления трудностей, связанных с его реализацией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о выходе из международного договора, так как это не поможет преодолеть разногласия. Боррель рассчитывает, что Россия также сохранит свою приверженность, сообщает РИА Новости.

Договор открытого неба является ключевым элементом в системе контроля над вооружениями, подчеркнул представитель Евросоюза. Боррель указал, что с 2002 года, когда ДОН вступил в силу, было проведено свыше 1500 наблюдательных полетов над территориями всех без исключения государств, которые присоединились к договору.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко недавно заявил, что Москва будет придерживаться соблюдения всех положений и обязательств ДОН, пока он действует. Россия не допускала никаких нарушений со своей стороны, добавил он.