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5:23   23 Мая 2020
Политика

Евросоюз призвал США пересмотреть решение по выходу из ДОН

Евросоюз призвал США пересмотреть решение по выходу из ДОН

Европейский союз не считает решение США о выходе из Договора по открытому небу способом для преодоления трудностей, связанных с его реализацией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о выходе из международного договора, так как это не поможет преодолеть разногласия. Боррель рассчитывает, что Россия также сохранит свою приверженность, сообщает РИА Новости.

Договор открытого неба является ключевым элементом в системе контроля над вооружениями, подчеркнул представитель Евросоюза. Боррель указал, что с 2002 года, когда ДОН вступил в силу, было проведено свыше 1500 наблюдательных полетов над территориями всех без исключения государств, которые присоединились к договору.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко недавно заявил, что Москва будет придерживаться соблюдения всех положений и обязательств ДОН, пока он действует. Россия не допускала никаких нарушений со своей стороны, добавил он.

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Автор: Василий Пименов
#ес #сша #дон

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