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Посольство РФ упрекнуло США в поиске внешнего врага вместо борьбы с COVID-19

Посольство РФ упрекнуло США в поиске внешнего врага вместо борьбы с COVID-19

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4:30   23 Мая 2020
Политика

Посольство РФ упрекнуло США в поиске внешнего врага вместо борьбы с COVID-19

Посольство РФ упрекнуло США в поиске внешнего врага вместо борьбы с COVID-19

Грант Госдепартамента на "разоблачение" приписываемой РФ "дезинформации" в сфере здравоохранения показывает, что США даже в условиях пандемии занимаются деструктивной работой. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Дипведомство США обнародовало информацию о гранте в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации" 21 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг незадолго до этого заявил, что Россия и Китай якобы занимаются распространением дезинформации о коронавирусной инфекции. Министерство иностранных дел РФ назвало эти заявления голословными, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты проводят деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды, которой стала эпидемия коронавируса. Вашингтон даже в условиях глобальной пандемии направляет все усилия на поиск внешнего врага, чтобы полностью или частично возложить на него вину за собственные недоработки, говорится в заявлении посольства РФ в США.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #COVID-19

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