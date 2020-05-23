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 Войтановский предостерег Вишневского от попыток извлечь выгоду путем критики Беглова

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3:39   23 Мая 2020
Политика

Войтановский предостерег Вишневского от попыток извлечь выгоду путем критики Беглова

Войтановский предостерег Вишневского от попыток извлечь выгоду путем критики Беглова

Инициатива парламентария Бориса Вишневского о выражении недоверия губернатору Петербурга Александру Беглову является низостью и подлостью. Об этом заявил секретарь муниципального отделения "Единой России" в Лиговке-Ямской Вадим Войтановский.

Вишневский, выступающий с критикой градоначальника, утверждает, что якобы Беглов в условиях пандемии не справляется со своими обязанностями. Войтановский считает, что инициатива Вишневского является подлостью, которая поднимает вопрос целесообразности пребывания в парламенте депутатов, готовых выворачивать правду наизнанку в попытках извлечь сиюминутную выгоду, пишет портал "Бездуховности".

Пандемия коронавируса охватила весь мир, не только Петербург оказался перед лицом этой проблемы, отметил Войтановский. Губернатор Петербурга не отсиживается в кабинетах, он находится на передовой борьбы с COVID-19 с утра до ночи. Беглов всегда находит время для того, чтобы навещать больных, поддерживать врачей и следить за обеспечением больниц, указал секретарь муниципального отделения "ЕР".

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #закс #беглов #вишневский

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