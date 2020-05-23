Чехия предоставила охрану российскому дипломату из-за угроз в его адрес

Российское посольство в Чехии попросило взять под охрану дипломата, которому поступают угрозы. Сейчас дипломат находится под охраной чешских полицейских, которые стоят у здания посольства РФ и Центра науки и культуры России.

Сотрудники правоохранительных органов Чехии постоянно дежурят у зданий российских представительств. Причиной этого стали угрозы, которые начали поступать в адрес российского дипломата Андрея Кончакова, передает РИА Новости со ссылкой на Deník N. Чешские журналисты пишут, что российский дипломат может быть "опасен для трех политиков из Праги".

В конце апреля чешские СМИ сообщили о прибытии в страну россиянина с ядом, который якобы готовил покушение на местных политиков, ответственных за снос памятника маршалу Коневу в Праге. МИД России прокомментировал эту информацию, назвав ее "гнусной и вопиющей".