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1:41   23 Мая 2020
Политика

Кудряшов объяснил попытки Эрдогана присвоить Турции статус лидера арабского мира

Кудряшов объяснил попытки Эрдогана присвоить Турции статус лидера арабского мира

Претензии Турции на статус лидера арабского мира связаны с внутренними проблемами страны, этим же объясняется военное вторжение в ливийский конфликт. Об этом сообщил представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов.

Турецкое правительство противопоставляет Анкару всему исламскому миру, провозглашая себя его лидером, отметил Кудряшов. Попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по искусственному созданию в стране религиозных центров наряду с заинтересованностью во внешних конфликтах на примере поддержки, оказываемой боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связаны с экономическими и другими внутренними проблемами, объяснил эксперт.

Действия Эрдогана вызывают раздражение не только за рубежом, но и в среде местных священнослужителей, добавил Кудряшов. Все прекрасно понимают, что центры исламского богословия находится не в Турции, а в Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом Кудряшов сообщил Федеральному агентству новостей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #эрдоган #ливия

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