Кудряшов объяснил попытки Эрдогана присвоить Турции статус лидера арабского мира

Претензии Турции на статус лидера арабского мира связаны с внутренними проблемами страны, этим же объясняется военное вторжение в ливийский конфликт. Об этом сообщил представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов.

Турецкое правительство противопоставляет Анкару всему исламскому миру, провозглашая себя его лидером, отметил Кудряшов. Попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по искусственному созданию в стране религиозных центров наряду с заинтересованностью во внешних конфликтах на примере поддержки, оказываемой боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связаны с экономическими и другими внутренними проблемами, объяснил эксперт.

Действия Эрдогана вызывают раздражение не только за рубежом, но и в среде местных священнослужителей, добавил Кудряшов. Все прекрасно понимают, что центры исламского богословия находится не в Турции, а в Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом Кудряшов сообщил Федеральному агентству новостей.