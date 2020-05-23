Вассерман утер нос Bloomberg в отношении антироссийских публикаций

Это не в России низкая смертность от коронавируса, а в США она очень высокая, и причиной этого является несовершенство американской системы здравоохранения.

Такое мнение в своем блоге на сайте телеканала РЕН.ТВ высказал политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман, комментируя материалы западных СМИ о подозрительно низком уровне смертности от коронавируса в России.

При этом политолог отметил, что у нас, наконец, начал снижаться уровень ежедневного прироста новых случаев заражения коронавирусом, но пока еще рано с уверенностью говорить о том, что эта тенденция устойчива.

Однако западная пресса, особенно британские и американские СМИ, продолжают свои информационные атаки, убеждая читателей в том, что низкое количество смертей от COVID-19 в России, по сравнению с трагической ситуацией в их собственных странах, является результатом подтасовывания статистических данных.

Говоря об этом, Вассерман напомнил о недавней публикации агентства Bloomberg под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», который редакция была вынуждена несколько раз поменять.

«Но не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая», — прокомментировал публицист «фантазии» Bloomberg.

По словам Вассермана, особенно печальная картина в США, где таким образом себя проявляет несовершенная система здравоохранения. Медицинская страховка большинства граждан, просто не покрывает счетов за лечение от коронавируса, а люди не готовы взваливать на себя дополнительные кредиты. Поэтому многие американцы, заболевшие коронавирусом, отказываются от лечения, боясь повесить на семью неподъемный долг.