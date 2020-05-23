Американские СМИ: «Гиперзвук» - грядущая глобальная ядерная угроза

Планы руководства США обзавестись сотнями и тысячами гиперзвуковых ракет с ядерным боезарядом, которые, оставаясь незамеченными, смогут летать со скоростью в пять раз превышающей скорость звука, окончательно вернут мир в безумие холодной войны.

Такое мнение высказывается в материале американского отраслевого журнала аэрокосмической индустрии Aviation Week & Space Technology, в котором также приводится заявление официального представителя Пентагона, руководителя исследовательских и инженерных программ Минобороны США Марка Льюиса о том, что, если гиперзвуковое ядерное оружие будет создано, американцы не будут его использовать, или будут, но «крайне неохотно».

В статье «Гиперзвуковое массовое производство» с подзаголовком «Пентагон создает оперативный центр гиперзвуковой индустрии», говорится, что американская стратегия в области гиперзвукового оружия склоняется к количественному подходу, а это значит, что ориентиром для органов военного планирования станет создание промышленной базы, несмотря на то, что сейчас только начинается четырехлетняя серия испытаний. Создаваемая промышленная база должна будет обеспечить возможность закупать новые высокоскоростные ракеты сотнями и даже тысячами, то есть каждая отдельная ракета должна иметь доступную цену.

«Чтобы проложить путь к созданию доступной технологии производства, научно-исследовательское подразделение Пентагона объединило усилия с ведомством, отвечающим за военные закупки, в результате чего был создан оперативный центр гиперзвуковой индустрии» — приводит издание слова Марка Льюиса.

При этом, как отмечается, ВВС США и представители оборонных ведомств пытаются ищут возможность реализовать идею использования в массированных атаках гиперзвуковых ракет воздушного базирования, для чего предлагается, например, модифицировать бомбардировщик В-1, чтобы он мог брать на борт шесть таких ракет.

По словам Льюиса, говорить о цене за каждую отдельную гиперзвуковую ядерную ракету нецелесообразно, так как ставить вопрос таким образом в корне неправильно.

«Мы должны думать об этом с точки зрения экономической доступности возможностей, которые мы обеспечиваем. По этим я имею в виду, что если у меня имеется гиперзвуковая система, которая стоит в два раза дороже своего дозвукового аналога, но при этом она в пять раз более эффективна, это экономически выгодный сценарий», — отмечает представитель Пентагона.

В ответ авторы материала, комментируя слова Льюиса, заявляют, что новые гиперзвуковые ракеты будут действительно «неотразимыми».

«Они (ракеты) будут развертываться и приводиться в боевую готовность из-за отказа администрации Трампа от договора РСМД и других международных соглашений по контролю над вооружениями, — говорится в статье. — Из-за нынешнего стремления к обладанию огромным арсеналом гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки, мир окончательно вернется в безумие холодной войны».

По словам журналистов, в этом случае резко возрастет вероятность апокалипсиса и человечество не спасет даже искусственный интеллект.