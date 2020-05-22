Московские медики объявили о смерти 67 пациентов с COVID-19

Число жертв с коронавирусом за сутки в Москве составило 67 человек. Об этом сообщил столичный оперштаб и напомнил жителям о соблюдении режима самоизоляции.

Москва все еще сохраняет первое место в России по числу инфицированных COVID-19. В городе приняты жесткие меры по борьбе с распространением вируса. Перемещение жителей по улицам возможно только с электронными пропусками в масках и перчатках. Сотрудники правоохранительных органов следят за соблюдением этих правил.

Столица развернула широкую программу по бесплатному тестированию граждан на коронавирус, а также на антитела к нему. Любой желающий может узнать, как реагирует его иммунитет на COVID-19. Вылечившиеся москвичи сдают свою кровь для помощи пациентам с коронавирусом, которым переливают донорскую плазму.