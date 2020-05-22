Renault раскрыла стоимость Niva Chevrolet для АвтоВАЗа

Сумма, за которую АвтоВАЗ в декабре 2019 года выкупил американскую половину совместного предприятия GM-AvtoVAZ, став таким образом единственным владельцем предприятия, стала известна лишь спустя полгода.

Сумму сделки выяснили журналисты издания Drom.ru, изучившие консолидированный финансовый отчет владельца контрольного пакета акций АвтоВАЗа - Renault Groupe.

Как сообщает информационный ресурс, за 50% акций совместного российско-американского предприятия АвтоВАЗ заплатил бывшему партнеру 411 миллионов рублей, по курсу на 16 декабря 2019 года, когда была проведена сделка, это 5,9 миллиона евро, или 6,6 миллиона долларов, то есть незначительная сумма по меркам автопрома.

«Но похоже, что у GM не было других вариантов. Заметим, что в 2001 году, когда СП только создавалось, общий объем инвестиций в него составил 338,2 миллиона долларов, GM и АвтоВАЗ тогда вложили по 99,1 миллиона долларов, остальные 140 миллионов долларов выделил Европейский банк реконструкции и развития (40 млн долларов — в виде инвестиции, 100 млн долларов — как кредит)», — сообщает интернет-издание.

При этом отмечается, что единственным на данный момент продуктом бывшего совместного предприятия является внедорожник Chevrolet Niva.

Помимо суммы сделки, в отчете Renault Groupe говорится, что АвтоВАЗ помимо GM-AvtoVAZ и его завода получил дочернюю структуру совместного предприятия – фирму JV Systems, владеющую в ОЭЗ Тальяти огромным недостроенным предприятием, которое должно было выпускать кузова для «Швероле Нивы II». Полюс к этому АвтоВАЗу достался и бренд Niva/«Нива», с 2001 года принадлежавший совместному предприятию, то есть сделка для российского автогиганта оказалась очень выгодной.