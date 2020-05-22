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23:09   22 Мая 2020
Армия

Растущее влияние Дамаска и России над восточными районами Сирии испугало США

Растущее влияние Дамаска и России над восточными районами Сирии испугало США

США показали свое истинное лицо из-за страха перед растущим влиянием Дамаска и России над восточными районами Сирии. Американской стороне все сложнее удержать свою власть в Сирии, в связи с чем США решили прибегнуть к методу запугивания.

Поддерживаемые США курдские бандформирования пригрозили жителям восточных районов Сирии расправой за сотрудничество с Россией и официальными властями. Им запретили принимать любую помощь от российской стороны, а также обязали фиксировать на камеру все разговоры с представителями РФ. 

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов рассказал журналистам Федерального агентства новостей, что скрывается за давлением на арабские общины в Сирии.

Он напомнил, что курдские боевики действуют исключительно по приказу США. Боевики всячески пытаются скрыть свою работу на Вашингтон, однако ни для кого не секрет, что без США курдские боевики являются никем.

Соколов отметил, что США уже давно перешли на тактику гражданской войны. Они создают вооруженные группировки внутри чужих стран, чтобы разваливать их изнутри. Эксперт считает, что аналогичную тактику США используют против России и Дамаска. Собеседник издания подчеркнул, что угрозы Вашингтона сирийским общинам стоит расценивать серьезно. Однако, добавил он, главы арабских общин вряд ли пойдут на поводу у США.

"И тут важна помощь России и официального Дамаска. Причем помощь не только в материальном, но и идеологическом выражении", — заключил Соколов.

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Автор: Яна Либерман
#сша #сирия

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