У «Северного потока-2» есть несколько вариантов обхода газовой директивы ЕС

Германия готова подыграть России в вопросе вывода «Северного потока – 2» из-под действия газовых норм Евросоюза, так как в долгосрочной перспективе она заинтересована в работе газопровода.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал преподаватель Финансового университета при российском правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя решение европейского суда, который отклонил иски компаний-операторов Nord Stream и Nord Stream 2 AG, несогласных с директивой ЕС о том, что газовые нормы Европейского союза должны распространяться на газопроводы других стран.

Митрахович напомнил, что в последние дни компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG предприняла несколько попыток вывести газопровод из-под действия европейских газовых норм, например, она попыталась настоять, что документ нельзя трактовать так, как это делает европейская комиссия.

«Также была попытка вывести «Северный поток — 2» из антимонопольного регулирования. Но сделать это не удалось, потому что он не был построен до мая 2019 года. Значит, что мы не можем вывести его по упрощенной процедуре», — напомнил экономический эксперт.

При этом, добавил он, остается множество других вариантов – более сложных – по выводу «Северного потока – 2» и «Газпрома» из-под антимонопольного регулирования ЕС.

«Когда в 2019 году принималась газовая директива, то предполагалось, что страна, на территории которой газопровод переходит из третьих стран, не входящих в состав ЕС, имеет право выводить газопровод из антимонопольного регулирования. Здесь Германия готова России подыграть, потому что в долгосрочном плане она заинтересована в работе «Северного потока — 2», — отметил Митрахович.

Также, по его словам, остаются и другие варианты. Например, можно создать новую компанию, которая будет управлять газопроводом независимо от «Газпрома».