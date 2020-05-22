У «Северного потока-2» есть несколько вариантов обхода газовой директивы ЕС
Германия готова подыграть России в вопросе вывода «Северного потока – 2» из-под действия газовых норм Евросоюза, так как в долгосрочной перспективе она заинтересована в работе газопровода.
Об этом Федеральному агентству новостей рассказал преподаватель Финансового университета при российском правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя решение европейского суда, который отклонил иски компаний-операторов Nord Stream и Nord Stream 2 AG, несогласных с директивой ЕС о том, что газовые нормы Европейского союза должны распространяться на газопроводы других стран.
Митрахович напомнил, что в последние дни компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG предприняла несколько попыток вывести газопровод из-под действия европейских газовых норм, например, она попыталась настоять, что документ нельзя трактовать так, как это делает европейская комиссия.
«Также была попытка вывести «Северный поток — 2» из антимонопольного регулирования. Но сделать это не удалось, потому что он не был построен до мая 2019 года. Значит, что мы не можем вывести его по упрощенной процедуре», — напомнил экономический эксперт.
При этом, добавил он, остается множество других вариантов – более сложных – по выводу «Северного потока – 2» и «Газпрома» из-под антимонопольного регулирования ЕС.
«Когда в 2019 году принималась газовая директива, то предполагалось, что страна, на территории которой газопровод переходит из третьих стран, не входящих в состав ЕС, имеет право выводить газопровод из антимонопольного регулирования. Здесь Германия готова России подыграть, потому что в долгосрочном плане она заинтересована в работе «Северного потока — 2», — отметил Митрахович.
Также, по его словам, остаются и другие варианты. Например, можно создать новую компанию, которая будет управлять газопроводом независимо от «Газпрома».
«Кроме того, можно создать компанию, которая будет предоставлять аукционы на бронирование мощности, где «Газпром» станет не единственным покупателем, — добавил экономист. — В рамках существующей проблемы можно поменять российское законодательство, чтобы другие российские компании экспортировали газ в Европу, помимо «Газпрома». Можно продавать газ на входе в «Северный поток — 2», чтобы его покупали европейские компании».