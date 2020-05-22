Журналисты построили маршрут движения бронеавтомобиля Турции на территорию Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции продемонстрировал маршрут поставки бронетранспортера Kirpi из турецкого Измира в Триполи. Об этом сообщает ФАН.

Турция регулярно поставляет в Ливию оружие и боеприпасы в обход оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН от 2011 года. Арабские медиа неоднократно публиковали материалы, свидетельствующие о поставках военной техники, а также о переброске сирийских наемников и военных инструкторов, которых Турция переправляет в Ливию из Идлиба.

Федеральное агентство новостей публикует маршрут поставки броневика Kirpi, который удалось установить благодаря записям, изъятым с видеорегистратора в одной из захваченных машин. БТР был изготовлен в Измире на заводе компании "BMC". На видео также имеются кадры, которые запечатлены непосредственно на самом предприятии, например, на них можно заметить цех контроля продукции, где проверялась работа устройства.

Компания "BMC" по условиям контракта должна была поставить турецкой стороне 468 бронетранспортеров Kurpi, но выполнило лишь часть своих обязательств и поставила только 293 машины. Минобороны Турции оштрафовало "BMC" за невыполнение условий поставки на 8 млн долларов и расторгло контракт. Компания после банкротства в 2013 году находится под контролем турецкого фонда TMSF.

Судно, на котором осуществляется поставка военной техники, также можно заметить на кадрах, снятых в Измире. Корабль, снятый ночью, на утро прибыл в порт Триполи.

Журналисты ФАН сопоставили изображение судна на записи с опубликованными ранее фотографиями и установили название корабля - Amazon GIURGIULESTI. В открытых источниках ранее публиковалась информация о прибытии этого судна под молдавским флагом из турецкого порта Самсун в ливийский Триполи с отгрузкой боевых машин MRAP Kirpi II и Vuran.

Бронетранспортер после выгрузки отправили на стоянку в порт, после чего колонна автомобилей направилась в аэропорт Митига, после чего перевезли на юг Триполи, где броневик уже принимал непосредственное участие в боях.

На кадрах также сохранилась съемка тренировок бойцов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и сирийских наемников, проводившихся в порту Триполи под контролем турецких инструкторов. Видео является очевидным доказательством нарушения Турцией резолюций ООН, отметил Мисмари.