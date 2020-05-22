Камчатская рыба станет вызовом для проекта загрузки «Севморпути»

Загрузку Северного морского пути планируется увеличить до 80 миллионов тонн и для этого в регионе начинается строительство заводов и прочей инфраструктуры.

Об этом заявил главред журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев, комментируя в беседе с «Рамблером» поручение президента РФ Владимира Путина, которое он дал «Росатому», Минтрансу и профильным ведомствам, проработать вопрос загрузку Севморпути.

При этом глава государства обратил внимание на доставку дальневосточной и камчатской рыбы в Европейские регионы России, так как этот шаг, по его мнению, сделает данную продукцию более доступной для россиян. Однако до сих пор подобных поставок по этому маршруту не осуществлялось, поэтому его требуется проработать.

По словам Александра Игнатьева, разговоры о том, чтобы увеличить загрузку Северного морского пути уже идут.

«Сейчас хотят увеличить загрузку проекта до 80 млн тонн, и в этой связи в искусственном порядке начинают строить всякие заводы и прочее в этом духе, чтобы выполнить поручение президента», — сообщил главред «Арктических ведомостей.

В то же время, вице-президент Ассоциации Севморпути Владимир Харлов сообщил «Рамблеру», что работа над этим проектом активно ведется.

«По рыбе у меня взгляда нет, но мы решаем много вопросов по нашим партнерам, по иностранным партнерам. У нас должна была пройти конференция 18 июня, и мы плотно работаем с партнерами», — рассказал Харлов.

По его словам, хоть сейчас планы загрузки Севморпути и остаются прежними, не исключено, что они будут скорректированы из-за увеличения спроса на электроэнергию.