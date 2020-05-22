Жителям Подмосковья начнут выписывать штрафы за отсутствие масок

Жителей Подмосковья без масок в общественных местах будут штрафовать. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Правоохранительные органы будут выписывать жителям Подмосковья штрафы, объявил Воробьев. В Москве это правило уже действует с 12 мая. Размер штрафа составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

"Ужесточаем масочный режим. Если раньше это была строго рекомендательная норма, (...) (то теперь) мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава региона.

Воробьев ранее сравнил езду в транспорте без маски с прямой дорогой в госпиталь и объяснил, чтобы этого избежать, власти и ввели обязательный масочный режим. Однако в Московской области, в отличии от Москвы, до этого нарушителям лишь делали замечания. Решение об отсрочке введения штрафов в Подмосковье Воробьев принял 8 мая.