Колташов рассказал, как Эстония обесценила украинский безвиз

Протест Эстонии против того, чтобы украинцы собирали там клубнику, как бы комично он не выглядел, показывает, что в Евросоюзе происходят очень опасные для Киева процессы.

Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал экономист Василий Колташов.

Ранее эстонские фермеры обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили поскорее разрешить украинским работникам пересекать границу, чтобы работать на сборе клубники, или заниматься другими сезонными работами. Но министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил решительно против этого, заявив, что через десяток лет количество украинцев в Эстонии сравняется с числом жителей Таллина. По его словам, уже сейчас в стране официально находится 10 тысяч украинских граждан, а неофициально их втрое больше, и это становится проблемой для всей Прибалтики и для Польши. Украинцы приезжают по туристическому безвизу, устраиваются на нелегальную работу, не платят налоги и вливаются в полукриминальный сектор экономики.

«Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе», — подчеркнул Хельме.

Комментируя ситуацию, Василий Колташов отметил, что над ней можно посмеяться и назвать «клубничной войной» Эстонии и Украины, но слова Хельме означают отчетливый сигнал для Киева.

«Вскоре мы увидим подобные заявления в отношении украинцев в других странах Восточной Европы. Причина тому проста: коренные жители стремительно теряют рабочие места – вызванный пандемией коронавируса кризис оставил без работы тысячи людей, привыкших трудиться в офисах, банках, торговых фирмах. Зато работа есть в низовом секторе экономики. То есть в системе, где еще недавно были рады «заробитчанам» – на стройках, полевых сезонных работах и прочих низкооплачиваемых местах, где не нужна квалификация», — отметил эксперт.

По его словам, странам Прибалтики и Восточной Европы, которые не смогут самостоятельно справиться с кризисом, им потребуются дотации Евросоюза, но, если они и будут, то совсем скромные. Поэтому власти, пытаясь трудоустроить собственных граждан, начнут выдавливать с рабочих мест приезжих украинцев.

«Можно просто перекрыть туристический безвиз, что уже станет проблемой. Но можно действовать и другими методами. К примеру, максимально усилить меры санитарного режима на границе, удерживая там въезжающих сутками. Или проводить облавы в местах, где собираются украинцы-нелегалы, с последующим их выдворением. То есть режим толерантности сменится на нетерпимость», — добавил Колташов.

Также экономист напомнил, что украинцы, работающие в Польше и Прибалтике, регулярно сталкиваются с плохим к себе отношением. Польская молодежь все чаще проявляет к заробитчанам агрессию на почве расовой или идеологической неприязни. В интернет выкладывается множество роликов с избиением украинцев поляками, что наглядно демонстрирует ситуацию. Но украинские граждане по-прежнему рвутся в Европу в поисках заработка.

В Эстонии заробитчане работают сельхозрабочими, курьерами, строителями, таксистами и уборщиками. Мошеннические схемы с иностранной рабочей силой, как подсчитали в Таллине, привело к тому, что в 2019 году бюджет страны не досчитался 14 миллионов евро.

Помимо этого, украинцы привозят в Европу корь, так как в их стране после развала медицины эпидемия этой болезни не утихает годами. В Эстонии за прошлый год зарегистрировали 27 случаев заболевания корью, и этим также объясняется неприязнь к приезжим.

«Понять перспективы украинцев в Восточной Европе довольно просто – Киев с 2014 года умудрился испортить отношения не только с Россией, но и со всеми остальными соседями. Венгрия не скрывает враждебности, Польша разговаривает с высокомерием, есть проблемы даже с дружественной Белоруссией, против которой Киев ввел санкции. Ответное отношение к украинцам при такой политике – высокомерно-пренебрежительное», — отмечает Колташов в заключение беседы.

А сейчас, по его словам, все усугубляется экономическим кризисом, в условиях которого местное население, потерявшее работу, начало обращать внимание на то, что украинцы работают и зарабатывают в их стране, но налоги не платят. Ясно, что все это не прибавляет любви к заробитчанам в ЕС и их оттуда будут постепенно выдавливать.