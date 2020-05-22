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21:07   22 Мая 2020
Армия

Кудряшов считает, что Турция использует жителей Триполи как живой щит для аэродрома

Кудряшов считает, что Турция использует жителей Триполи как живой щит для аэродрома

Турция и террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии возвели аэродром в жилом квартале Триполи, чтобы прикрываться мирными жителями, считает официальный представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

Фотографии, сделанные при помощи спутника, подтверждают, что Турция и ПНС Ливии возвели взлетно-посадочную полосу на территории жилого комплекса Banana Project, расположенного в Триполи. Кудряшов заявил в беседе с ФАН, что аэродром будет использован турками и боевиками преступного режима Файеза Сарраджа для запуска беспилотников, активно используемых террористами.

Возведение подобных объектов вблизи жилых домов ставит под угрозу безопасность местных жителей, считает Кудряшов. По его мнению, выбор места для строительства взлетно-посадочной полосы продиктован желанием ПНС Ливии прикрыться мирными жителями от ответных ударов Ливийской национальной армии (ЛНА).

"Очевидно, что в данном случае ПНС и Турция используют людей в качестве живого щита, чтобы каким-то образом сократить собственные риски от контрударов по аэродрому", — отметил представитель Восточного Правительства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #триполи #пнс

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