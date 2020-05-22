Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

Планомерное наращивание Центробанком РФ золотых запасов подтверждает курс на сокращение инвестиций в американские гособлигации, а значит, и использование доллара в международных расчетах.

Правильность такой стратегии стала особенно заметна во время глобального кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Несмотря на валютные интервенции в поддержку рубля, удержавшие его от обвала в апреле, регулятор за счет роста цен на драгметалл сохранил золотовалютные резервы на рекордно высоком уровне. Они обеспечивают стабильность валютных запасов, а кроме того, приносят большой доход.

На этой неделе золото торговалось отметке выше 1750 долларов за унцию (максимум с 2012 года). Как отмечает РИА Новости, это не предел, ведь речь идет о самом надежном инвестиционном инструменте в сложном финансовом климате. К тому же доверие инвесторов к традиционному защитному активу — гособлигациям США — резко падает. Уменьшая долю американских активов в своих резервах, центробанки неумолимо лишают доллар статуса мировой резервной валюты.