Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

Видеоконференция "Ближневосточного квартета" состоялась. Участники обсудили текущее положение дел в палестино-израильском урегулировании, заявили в МИД России.

Представители "Ближневосточного квартета" обсудили восстановление мирного процесса в регионе и поиск путей урегулирования ситуации. Россию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас ранее заявил, что Палестина собирается расторгнуть договоренности с Израилем и США, так как израильское правительство хочет присоединить себе палестинские земли.

МИД сообщал, что к подготовке мероприятия были подключены представители арабских стран, а также Лига арабских государств. В видеоконференции должны были принимать участие представители из России, Евросоюза, США и Организации Объединенных Наций.