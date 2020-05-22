Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

 Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы
Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

 Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию
О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

 Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

 Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы
Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

Ставка России на золото минимизирует последствия экономического кризиса

 Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию
О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

 Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
20:55   22 Мая 2020
Политика

Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

Видеоконференция "Ближневосточного квартета" состоялась. Участники обсудили текущее положение дел в палестино-израильском урегулировании, заявили в МИД России.

Представители "Ближневосточного квартета" обсудили восстановление мирного процесса в регионе и поиск путей урегулирования ситуации. Россию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас ранее заявил, что Палестина собирается расторгнуть договоренности с Израилем и США, так как израильское правительство хочет присоединить себе палестинские земли.

МИД сообщал, что к подготовке мероприятия были подключены представители арабских стран, а также Лига арабских государств. В видеоконференции должны были принимать участие представители из России, Евросоюза, США и Организации Объединенных Наций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #палестина #израиль #ближневосточный квартет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...