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20:20   22 Мая 2020
Экономика

S7 запустила регулярные полеты между Владивостоком и столицей Чукотки

S7 запустила регулярные полеты между Владивостоком и столицей Чукотки

Авиакомпания S7 запускает регулярные перелеты между Владивостоком и столицей Чукотки, городом Анадырь. Межрегиональный рейс был организован в соответствии с постановлением Правительства РФ, первый самолет вылетел из Владивостока 22 мая.

Направление будут обслуживать самолеты Airbus A320neo, приобретенные российской авиакомпанией S7 Airlines. Летом 2020 года рейс будет осуществляться каждую пятницу, от Анадыря до Владивостока можно будет добраться всего за пять часов. Раньше расстояние между городами приходилось преодолевать за более длительные периоды времени, так как регулярное прямое сообщение между ними отсутствовало.

Прямые перелеты были введены в соответствии с постановлением Правительства РФ, их будут субсидировать за счет федерального бюджета и средств Чукотки, сообщает РИА Новости. Инициатива позволит повысить транспортную мобильность россиян. Теперь жителям автономного округа доступна возможность быстрее добираться до Новосибирска и Якутска, используя международный аэропорт Владивостока в качестве пересадочного пункта.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #авиасообщение #дальний восток #s7

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