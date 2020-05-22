Россия направит Палестине гуманитарную помощь, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), защитные костюмы и тест-системы для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

За предоставлением гуманитарной помощи власти Палестины обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет NEWS.ru.

Российская сторона дала положительный ответ и готова предоставить палестинцам около двух тысяч тест-систем на COVID-19, пять тысяч защитных костюмов и 100 аппаратов ИВЛ. Решается вопрос о сроках и способе отправки помощи.

По словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиза Нофаля, на территории его государства зафиксировано 500 случаев заражения COVID-19, а также три летальных исхода. Он отметил, что Палестина ввела карантинный режим в феврале, что повлияло на низкую смертность от вируса.